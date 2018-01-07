Документы ФГОС учителю физики

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015) “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”

Требования к результатам освоения основной образовательной программы ООО

Физика

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Предметные результаты изучения предметной области “Физика”

“Примерная основная образовательная программа основного общего образования” одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

Предметное результаты ООО. Физика

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Основное содержание учебного предмета “Физика” на уровне ООО

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Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 ( в ред. от 31.12.2015) “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”

Требования к результатам освоения ООП СОО

Физика

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Предметные результаты освоения ООП СОО

Физика

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“Примерная основная образовательная программа среднего общего образования” одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО
Физика

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Основное содержание учебных предметов на уровне СОО
Физика

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