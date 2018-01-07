Документы ФГОС учителю физики

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015) “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”
Требования к результатам освоения основной образовательной программы ООО
Физика
Предметные результаты изучения предметной области “Физика”
“Примерная основная образовательная программа основного общего образования” одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Предметное результаты ООО. Физика
Основное содержание учебного предмета “Физика” на уровне ООО
Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 ( в ред. от 31.12.2015) “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”
Требования к результатам освоения ООП СОО
Физика
Предметные результаты освоения ООП СОО
Физика
“Примерная основная образовательная программа среднего общего образования” одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО
Физика
Основное содержание учебных предметов на уровне СОО
Физика